Veja quanto ganham por mês os deputados estaduais aposentados do Ceará

Dados de um levantamento feio pelo O POVO revelam que deputados aposentados da Assembleia Legislativa do Ceará recebem valores que vão até R$ 28 mil (valor bruto) e R$ 22 mil (líquido), com descontos. Segundo dados disponíveis pelo endereço eletrônico Casa, por meio de uma nova plataforma de transparência de informações, os menores valores estão entre R$ 7 mil (bruto) e R$ 5 mil (líquido). Vale ressaltar que, mensalmente, os parlamentares fazem contribuições para planos de aposentadoria, que se dividem em dois tipo: o Fundo de Previdência Parlamentar (FPP) e o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC).

De acordo com dados da pesquisa, referentes a setembro de 2021, ao todo, o Legislativo pagou em torno de R$ 1,4 milhão em aposentadorias de parlamentares em um mês. Entre os nomes está Sérgio Benevides. Há 16 anos, o Plenário 13 de Maio da Assembleia protagonizou, no dia 28 de outubro de 2004, o desfecho ao processo que resultou na cassação do mandato do parlamentar (então no PMDB). Ele era acusado de operar esquema de corrupção que teria desviado R$ 1,8 milhão em recursos da merenda escolar de Fortaleza. Atualmente, por exemplo, o deputado recebe aposentadoria bruta de R$ 27 mil (bruto).

O detalhamento ao acesso às informações do Legislativo cearense acontece após a Assembleia aprovar um projeto de resolução da Mesa Diretora que ampliou as possibilidades de busca de dados. Segundo o texto, além de dispor as informações mediante Portal da Transparência, a Assembleia também deverá garantir o mesmo acesso por meio de ouvidoria parlamentar, participação em audiências públicas, acesso às reuniões plenárias e de comissões, TV Assembleia, Rádio Assembleia e outros meios e instrumento legítimos de divulgação de informações públicas. No caso da folha de pagamento, antes a lista servidores e a lista com os salários ou benefícios eram separadas, não sendo possível saber quem recebia qual valor.

A composição de cada um dos itens apresentados na lista possui os seguintes detalhes:



Remuneração Bruta: Remuneração total, incluindo: subsídio, ajuda de custo, vencimento/salário, gratificações, adicionais, abonos, soldo e demais vantagens de qualquer espécie recebidas e registradas em folha de pagamento (exceto "Diárias").

Descontos Legais: Imposto de renda, contribuição previdenciária e outros descontos estabelecidos em leis, tais como: faltas / atrasos, eventual reposição de parcelas remuneratórias recebidas indevidamente. Não inclui descontos relativos às consignações em prol de associações, sindicatos e agentes financeiros.



Abatimento em função do "teto" constitucional: Refere-se à eventual abatimento em remuneração recebida em função do teto constitucional, nos termos do art. 37, inciso XI da Constituição Federal e art. 154 inciso IX da Constituição Estadual.

Remuneração líquida: Refere-se à remuneração líquida recebida (exceto "Diárias"), deduzindo os descontos legais e eventual abatimento em função do teto constitucional. Os valores líquidos efetivamente recebidos pelo servidor na folha indicada acima podem ser inferiores aos ora divulgados, por não estarem aqui demonstrados os descontos de natureza pessoal (pensão alimentícia, consignações diversas e outros descontos por determinação judicial), que, por sua natureza, não podem ser divulgados.

Salários - Deputados aposentados

Antônio Roque de Araújo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.948,53

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.626,28

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Artur José Vireira Bruno

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.179,92

DESCONTOS LEGAIS: 8.441,17

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.857,67

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 16.881,08



Candida Maria Saraiva de Paula Pessoa

REMUNERAÇÃO BRUTA 22.445,39

DESCONTOS LEGAIS: 1.340,96

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 21.104,43



Casimiro Leite de Oliveira Neto

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.957,47

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.635,22

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Cirilo Antônio Pimenta Lima

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.366,49

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.044,24

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Dionísio Broxado Lapa Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 21.615,24

DESCONTOS LEGAIS: 11.134,96

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 10.480,28



Eudoro Walter de Santana

REMUNERAÇÃO BRUTA: 24.489,46

DESCONTOS LEGAIS: 7.604,02

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 16.885,44



Fernando Hugo da Silva Colares

REMUNERAÇÃO BRUTA: 28.214,99

DESCONTOS LEGAIS: 3.237,12

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.892,74

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 22.085,13



Francisco Marcelo Sobreira

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.750,41

DESCONTOS LEGAIS: 11.580,63

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.428,16

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 13.741,62



Francisco Rogério Osterno Aguiar

REMUNERAÇÃO BRUTA: 28.197,39

DESCONTOS LEGAIS: 7.865,44

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.875,14

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.456,81



Francisco Xavier Andrade Girão

REMUNERAÇÃO BRUTA: 12.597,64

DESCONTOS LEGAIS: 9.715,41

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 2.882,23



Idemar Loyola Ciro

REMUNERAÇÃO BRUTA: 28.197,39

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.875,14

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Inês Maria Correira de Arruda

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.325,56

DESCONTOS LEGAIS: 8.441,17

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.003,31

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 16.881,08



João Alfredo Telles Melo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.879,21

DESCONTOS LEGAIS: 11.173,30

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.705,91



João Ananias Vasconcelos Neto

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.180,14

DESCONTOS LEGAIS1: 1.531,39

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.857,89

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 13.790,86



João Bosco Paz Rebouças

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.382,07

DESCONTOS LEGAIS: 3.237,12

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.059,82

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 22.085,13



José Jacome Carneiro Albuquerque

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.439,05

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.116,80

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



José Sérgio Teixeira Benevides



REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.009,04

DESCONTOS LEGAIS: 11.998,71

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.686,79

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 13.323,54

José Stênio Rios

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.543,15

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.220,90

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



José Vasques Landim

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.385,58

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.063,33

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Julio Cesar Costa Lima

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.257,80

DESCONTOS LEGAIS: 10.005,70

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 10.252,10



Maria Gorete Pereira



REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.877,92

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.555,67

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Maria Shylene Osterno Aguiar Silveira

REMUNERAÇÃO BRUTA: 24.180,77

DESCONTOS LEGAIS: 3.077,31

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 21.103,46



Mario Mamede Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.289,37

DESCONTOS LEGAIS: 3.237,12

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.967,12

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 22.085,13



Moésio Loiola de Melo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 27.018,48

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.696,23

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Nilo Sérgio Viana Bezerra

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.732,04

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.409,79

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Paulo Afonso de Accioly Sousa Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 28.310,77

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 2.988,52

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67





Raimundo Antônio de Macedo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 26.903,43

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 1.581,18

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Tomaz Lima de Carvalho Rocha

REMUNERAÇÃO BRUTA: 28.588,21

DESCONTOS LEGAIS: 13.158,60

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 3.265,96

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 12.163,65

Abelardo Gurgel Costa Lima Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 19.687,78

DESCONTOS LEGAIS: 5.796,20

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 13.891,58

Amadeu de Araújo Arrais

REMUNERAÇÃO BRUTA: 16.993,93

DESCONTOS LEGAIS: 4.781,96

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 12.211,97



Antônio Bitu dos Santos

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52



Antônio de Almeira Jacó

REMUNERAÇÃO BRUTA: 25.322,25

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67

Antônio dos Santos Soares Cavalcante

REMUNERAÇÃO BRUTA: 25.322,25

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67

Antônio Gomes da Silva Câmara

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.289,46

DESCONTOS LEGAIS: 5.970,59

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.318,87



Antônio José Gentil

REMUNERAÇÃO BRUTA: 16.993,93

DESCONTOS LEGAIS: 2.071,15

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.922,78

Carlos Eduardo Benevides Neto

REMUNERAÇÃO BRUTA: 14.694,12

DESCONTOS LEGAIS: 3.916,08

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 10.778,04

Carlos Mauro Cabral Benevides

REMUNERAÇÃO BRUTA: 25.322,25

DESCONTOS LEGAIS: 3.237,12

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 22.085,13

Douvina Aleuda Eduardo de Castro

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 1.112,27

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.032,50



Epitácio Batista De Lucena

REMUNERAÇÃO BRUTA: 14.171,18

DESCONTOS LEGAIS: 3.719,20

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 10.451,98

Erbe Teixeira Firmeza

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 1.112,27

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.032,50



Ernani de Queiroz Viana

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.654,76

DESCONTOS LEGAIS: 6.160,27

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.494,49

Felizardo de Pinho Pessoa Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 12.222,74

DESCONTOS LEGAIS: 1.403,18

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 10.819,56

Filinto Elisio Belchior Aguiar

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.289,46

DESCONTOS LEGAIS: 6.022,72

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.266,74

Francisco Autregesilo Rodrigues Lima

REMUNERAÇÃO BRUTA: 12.967,87

DESCONTOS LEGAIS: 3.266,15

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.701,72

Francisco Bianou de Andrade

REMUNERAÇÃO BRUTA: 16.485,15

DESCONTOS LEGAIS: 1.999,92

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.485,23



Francisco Ednaldo Bessa

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.588,83

DESCONTOS LEGAIS: 1.174,44

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.414,39



Francisco Fernando Alcântara Mota

REMUNERAÇÃO BRUTA: 12.680,74

DESCONTOS LEGAIS: 3.158,04

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.522,70



Francisco Franzé Leite de Moraes

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52

Francisco José Ramos Gomes

REMUNERAÇÃO BRUTA: 16.485,15

DESCONTOS LEGAIS: 1.999,92

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.485,23



Francisco José Vieira de Figueiredo Correia

REMUNERAÇÃO BRUTA: 8.052,82

DESCONTOS LEGAIS: 839,83

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.212,99

Francisco Pinheiro Landim

REMUNERAÇÃO BRUTA: 13.125,23

DESCONTOS LEGAIS: 3.325,39

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.799,84



Francisco Racine Távora

REMUNERAÇÃO BRUTA: 17.674,63

DESCONTOS LEGAIS: 5.038,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 12.636,38



Haroldo Sanford Barros

REMUNERAÇÃO BRUTA: 19.164,85

DESCONTOS LEGAIS: 2.375,08

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 16.789,77



Humberto Macário de Brito

REMUNERAÇÃO BRUTA: 8.052,82

DESCONTOS LEGAIS: 1.415,63

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 6.637,19



Iranildo Pereira de Oliveira

REMUNERAÇÃO BRUTA: 17.753,24

DESCONTOS LEGAIS: 2.177,45

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 15.575,79

Joaquim Ailton Alexandre Filho

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.726,85

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.417,92



José Everaldo Silveira

REMUNERAÇÃO BRUTA: 16.485,15

DESCONTOS LEGAIS: 1.999,92

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.485,23

José Humberto Beserra Lima

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52

José Marcelo Feitosa

REMUNERAÇÃO BRUTA: 7.006,91

DESCONTOS LEGAIS: 1.033,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 5.973,33

Julio Gonçalves Rego

REMUNERAÇÃO BRUTA: 25.322,25

DESCONTOS LEGAIS: 7.917,58

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.404,67



Leorne Menescal Belém de Holanda

REMUNERAÇÃO BRUTA: 15.217,04

DESCONTOS LEGAIS: 4.112,96

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 11.104,08



Luiz Alberto Vidal Pontes

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52

Manoel Ducá de Silveira Neto

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 1.439,21

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 8.705,56

Manuel Aguiar de Arruda

REMUNERAÇÃO BRUTA: 9.542,88

DESCONTOS LEGAIS: 1.431,43

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 8.111,45

Maria Dias Cavalcante Vieira

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52



Maria Lucia Magalhães Correa

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52

Maria Luiza Menezes Fontenele

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 1.112,27

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.032,50



Maria Zelia Mota

REMUNERAÇÃO BRUTA: 8.052,82

DESCONTOS LEGAIS: 1.415,63

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 6.637,19

Mosslair Cordeiro Leite

REMUNERAÇÃO BRUTA: 12.523,54

DESCONTOS LEGAIS: 3.098,86

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 9.424,68

Osmar Maia Diógenes

REMUNERAÇÃO BRUTA: 20.289,46

DESCONTOS LEGAIS: 2.532,52

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 17.756,94

Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 2.203,25

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 7.941,52

Raimundo Gomes Farias

REMUNERAÇÃO BRUTA: 10.144,77

DESCONTOS LEGAIS: 1.301,75

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONA: L0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 8.843,02

Ricardo Pontes

REMUNERAÇÃO BRUTA: 15.217,04

DESCONTOS LEGAIS: 4.112,96

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 11.104,08

Stênio Dantas Araújo

REMUNERAÇÃO BRUTA: 19.909,98

DESCONTOS LEGAIS: 5.879,85

ABATIMENTO EM FUNÇÃO DO "TETO" CONSTITUCIONAL: 0,00

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA: 14.030,13