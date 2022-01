Para Augusta Brito, hipótese de saída de Camilo do PT "ficou em passado distante"

Segundo a deputada, movimento de Camilo para atrair novos filiados ao PT demonstra alinhamento do gestor com o partido

A deputada Augusta Brito (PCdoB), convidada do programa Jogo Político, do O POVO, desta terça-feira, 18, comentou a iniciativa do governador Camilo Santana de atrair novos filiados ao PT. Para a vice-líder do governo na Assembleia Legislativa (AL-CE), isso demonstra o alinhamento que o gestor mantém com o partido e afasta hipótese de uma desfiliação.

Boatos sobre uma possível saída do governador do PT se intensificaram com os embates entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT). Camilo, que integra o partido de Lula e é aliado dos Ferreira Gomes, lida com o racha a nível nacional e estadual.

"É legitimo que o governador Camilo esteja querendo fortalecer o partido que é dele. Eu já ouvi muitas vezes sendo cogitado que ele sairia do PT, eu acho que essa fala já ficou em um passado bem distante. No momento ele está fortalecendo o PT com a vinda de prefeitos e futuramente, quem sabe, de parlamentares", disse a deputada.

Augusta, que negocia sua ida ao PT a convite de Camilo e do presidente estadual da legenda, Antônio Filho, o Conin, classificou o movimento como uma "onda de pessoas que estão se unindo em prol de um projeto bem maior, um projeto a nível de Brasil, para presidente".

Augusta Brito é um dos nomes na lista de deputados alvos de ofensiva de lideranças do PT . A investida na Assembleia cearense ocorre após o partido emplacar 12 novos prefeitos entre os filiados no Estado.

Com isso, a legenda passou a contar com 29 prefeituras, ficando atrás apenas do PDT dos Ferreira Gomes. Entre as conquistas, estão três prefeitos do PL, de Jair Bolsonaro, e quatro do PDT. Os demais cinco vieram do Republicanos, PCdoB, PSDB, MDB e Psol.

