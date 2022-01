Saiba quanto ganham por mês o governador Camilo Santana e seus secretários

A aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Ceará, ao final de 2021, que estipulou o reajuste de 10,74% no salário dos servidores públicos estaduais, trouxe alterações no valor dos salários da categoria, inclusive para o chefe do Executivo estadual. Um PL de autoria da Mesa Diretora concede o mesmo percentual de reajuste ao governador Camilo Santana (PT) e à vice-governadora Izolda Cela (PDT).

O salário do governador é o teto salarial do funcionalismo, e precisa ser ampliado junto do dos servidores. No caso de Camilo, desde o dia 1º de janeiro, o valor passou de R$ 17,6 mil para R$ 18,5 mil. Em maio, a quantia deve receber um novo acréscimo, chegando próximo a R$ 19,5 mil.

A medida projeta que este reajuste será dividido em dois meses, com primeira parcela já para janeiro de 2022, e a segunda para maio do mesmo ano. O reajuste também será válido para aposentados e pensionistas do Ceará.

No que diz respeito aos salários do secretários de governo, o valor recebido era de R$ 15,8 mil (bruto). Com o desconto em função do "teto" constitucional de R$ 4.033,72, o salário iria para R$ 12,3 mil (líquido). A carga horária é de 40h semanais. Agora, em maio, com o reajuste de 10,74% no salário, o valor líquido a ser recebido pelos secretários vai para R$ 14 mil.

