Lula e Dilma se encontram em São Paulo após ruídos envolvendo aliança com Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tiveram seu primeiro encontro presencial em 2022 na última quinta-feira, 13, em São Paulo. Nas redes sociais, Lula publicou uma fotografia dando um beijo na cabeça da correligionária. “Primeiro encontro do ano com a minha querida Dilma”, escreveu.

Interlocutores petistas afirmaram que o intuito do encontro foi discutir o cenário eleitoral de 2022. A reunião ocorreu após ruídos registrados no fim do ano passado, quando Dilma não foi convidada para jantar do Grupo Prerrogativas promovido para premiar Lula e realizar o primeiro encontro público entre ele e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, peça central de uma articulação entre PT e PSB para uma aliança onde ele seria vice de Lula.

À época do impeachment da ex-presidente petista, Alckmin estava no PSDB, partido que ajudou a fundar e que possui rivalidade histórica com o PT. O ex-tucano foi a favor do impeachment de Dilma. Ao O Globo, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo assumiu a responsabilidade por um "ruído de comunicação" que fez com que o convite para o jantar supracitado não chegasse a Dilma.

Pessoas próximas à ex-gestora afirmam ainda que Dilma seria contrária a uma eventual aliança de petistas com Alckmin, mas que ela não se manifestaria publicamente dessa forma em respeito às articulações que envolvem o ex-presidente Lula. Ainda não se sabe que papel Dilma desempenhará na campanha presidencial de Lula neste ano ou se não desempenhará nenhuma função.



