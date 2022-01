Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, testa positivo para Covid-19 e Influenza

O ex-prefeito de Fortaleza e pré-candidato do PDT ao governo do Estado, Roberto Cláudio, anunciou, nesta sexta-feira, 14, em suas redes sociais, que testou positivo para Covid-19 e Influenza – a chamada "fluorona". Em publicação, o pedetista informou que está me sentindo bem, apenas com sintomas comuns e leves de gripe, e que permanecerá em isolamento social.

Ao informar seu diagnóstico, RC aproveitou parar reiterar a importância da vacinação, do uso de máscaras e de higienizar as mãos. "Para enfrentarmos esse grande desafio para a humanidade que é a pandemia do Covid", escreveu.



Após dois dias de sintomas gripais leves, testei positivo para Covid-19 e Influenza. Estou me sentindo bem, apenas com sintomas comuns e leves de gripe e, obviamente, em isolamento domiciliar. January 14, 2022

A infecção simultânea do vírus da gripe e do coronavírus não é novidade e foi relatada pela primeira vez ainda em fevereiro de 2020. No entanto, casos têm aumentado nos últimos dias. Os sintomas da Covid-19 e da gripe são semelhantes e, por isso, só mesmo exames de laboratório podem confirmar casos de flurona.

Desde o início deste ano, o País assiste a uma escalada de casos de síndromes gripais. A procura pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza relacionada ao vírus H3N2, subtipo do Influenza, cresceu mais de sete vezes no último mês do ano, chegando a atingir cerca de 3.500 atendimentos diários.

Até o momento, além das medidas sanitárias, especialistas têm reafirmado que a melhor forma de se proteger dos dois patógenos é por meio da imunização. No caso da Influenza, a cobertura se manteve abaixo do esperado em 2021. Na mesma linha, ainda há cerca de 20% da população cearense que ainda não compareceu aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.



