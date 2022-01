Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem chance de vitória ainda no primeiro turno

Na terceira posição da pesquisa estimulada figura o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) com 9% das intenções de voto. Na sequência vem o ex-ministro Ciro Gomes do PDT (5%)

Nova pesquisa Quaest/Genial de intenção de voto para presidente no primeiro turno mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial com 45% da preferência. Com o percentual, ele fica com quatro ponto a mais que a soma das intenções de voto de todos os seus potenciais adversários, o que aumenta as chances de vitória ainda no primeiro turno. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 12 de janeiro.

Na segunda posição, com 23%, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em terceiro lugar da pesquisa estimulada (quando os candidatos são apresentados ao entrevistado) figura o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), registrando 9% das intenções de voto. Na sequência vem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) (5%); o governador tucano de São Paulo, João Doria (3%), e a senadora emedebista Simone Tebet, com 1%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe d’Ávila (Novo) não pontuaram na pesquisa.

Votos em branco, nulos e pessoas que não pretendem votar somaram 8% dos votos; já os indecisos são 4%. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas nas 27 unidades federativas entre os dias 6 e 9 de janeiro deste ano. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-00075/2022.

Em recortes de segundo turno presentes no levantamento, Lula lidera em todos os cenários de segundo turno. Já Moro e Ciro Gomes venceriam Bolsonaro no segundo turno sem a presença de Lula.

Pesquisa estimulada Quaest/Genial para o 1° turno das eleições presidenciais:



Lula (PT): 45%

Bolsonaro (PL): 23%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 5%

João Doria (PSDB): 3%

Simone Tebet (MDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Felipe D’Avila (Novo): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 4%



