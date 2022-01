Marieta Severo e Andréa Beltrão manifestam voto em Lula nas eleições presidenciais

As artistas afirmam que com o "desmonte" promovido pelo governo Bolsonaro, tornou-se um desafio gerir um empreendimento voltado para cultura no Brasil

As atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão afirmaram que votarão no ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais em outubro deste ano. A declaração foi feita em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, nesta terça-feira, 11, para comemorar os 15 anos do teatro Poeira. Elas fundaram a Casa em Botafogo, no Rio de Janeiro.

O teatro foi um dos mais afetados pelos cortes de patrocínio da Petrobras em 2019, no primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e vem enfrentado dificuldades desde então. De acordo com as atrizes, a realização de projetos que promoviam cursos de teatrólogos renomados, do Brasil e do exterior, ficou ainda mais difícil depois dos cortes.

“Todos os países do mundo têm incentivo fiscal para a indústria da cultura, que rende milhões e emprega milhões”, frisou Marieta. Ela garantiu não ter utilizado verba do governo para levantar o Poeira. “Fizemos todo com nosso dinheiro, mas não temos problema nenhum com a Lei Rouante, só temos a favor”, afirmou.



Em meio a uma “guerra cultural”, como elas chamaram o “desmonte cultural” promovido pelo governo Bolsonaro, gerir um empreendimento voltado para cultura tornou-se um desafio. Ambas disseram que a venda de bilhetes para as peças consegue igualar o custo de manutenção do teatro que fundaram, mas raramente há lucro.

Todo esse cenário, segundo as artistas, acaba afetando, também, pessoalmente os artistas, desestimulando a criatividade. “Nunca se falou tanto na palavra ‘democracia’, por quê? Porque ela está sendo ameaçada todo santo dia. Temos que relembrar todo dia o que é a democracia, vendo as instituições ruindo por dentro”, completou Severo.

Sobre as eleições de 2022, além de garantirem que o voto é de Lula, as artistas chamaram a atenção para a necessidade de tentar dialogar com quem é apoiador do atual presidente e tentar reverter a situação. “Esse ano é o ano de berrar, gritar, tentar convencer, tentar ver quem são esses 20% da população. Qual a alma de vocês para apoiar isso? Eu tenho medo”, finalizou Marieta.