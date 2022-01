Chico Buarque e esposa, membro do 'Prerrô', encontram Dilma no Rio

O cantor e compositor Chico Buarque e sua esposa, a advogada Carol Proner, se encontraram com a ex-presidente Dilma Rousseff, no Rio, na noite desta terça-feira, 11. O registro do encontro foi publicado por Carol em suas redes sociais . Na legenda, a advogada disse: "Ela e nós".

Na época do debate sobre o impeachment de Dilma, o cantor se posicionou contra, afirmando que o processo era "golpe". Chico foi um dos 20 convidados pela presidente para assistirem a sua defesa na sessão do impeachment, no Senado. O cantor chegou a se encontrar com a ex-presidente após o discurso e a definiu como "uma guerreira".

A advogada Carol Proner faz parte do grupo Prerrogativas, coletivo de advogados autodenominados "progressistas" e "antilavajatistas" que organizou um jantar em dezembro de 2021, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se encontraram pela primeira vez em público após a revelação de uma possível chapa com o ex-tucano. Após deixar o PSDB, Alckmin negocia sua filiação principalmente com o PSB e o Solidariedade

A ausência de Dilma no jantar gerou comentários nas redes sociais de que o PT estaria tentando "esconder" a ex-presidente para evitar desgastes à pré-campanha de Lula.

