Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo comunista e governador rebate: "Vai trabalhar"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu uma declaração gordofóbica contra o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), ao sugerir, na última terça-feira, 12, que ele é um comunista gordo. Durante conversa com apoiadores no Alvorada, Bolsonaro afirmou que uma característica comum entre lideranças comunistas, citando a Coreia do Norte de Kim Jong-un e a Venezuela de Nicolás Maduro, é que os chefes desses governos são gordos.

“Vocês repararam que, nos países comunistas, geralmente o chefe é gordo? O cara da Coreia do Norte, gordinho, né? Venezuela, gordinho né? Maranhão?”, questionou Bolsonaro aos apoiadores que deram risadas na sequência.

Flávio Dino reagiu nas redes sociais após tomar conhecimento das declarações de Bolsonaro. “Piada, além de sem graça, repetida. Compatível com a notória escassez de neurônios do indivíduo. Ao bisonho e fracassado ‘piadista’, faço uma conclamação: VAI TRABALHAR. Os problemas federais são cada dia mais graves: inflação, desemprego, aumento dos combustíveis etc”, escreveu o gestor maranhense.

Apesar de ser eleito pelo PCdoB, Dino está no PSB desde junho do ano passado. O governador é uma das vozes mais críticas ao presidente da República e sua gestão.

