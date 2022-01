Após encontro com Moro, Joaquim Barbosa diz a aliados ver candidatura do ex-juiz com desconfiança

Aliados do ex-magistrado afirmam que o ex-presidente do STF não viu como positiva a aproximação de Moro de procuradores da Lava Jato e militares

O ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou pessoas próximas que vê com desconfiança a candidatura do ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República, Sérgio Moro (Podemos). Barbosa esteve com o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 11, para discutir o cenário eleitoral e eventuais reformas no sistema Judiciário.

Segundo informação da Folha de S.Paulo, aliados do ex-magistrado do STF afirmam que ministro aposentado refutou qualquer possibilidade de ser candidato a vice de Moro ou mesmo disputar o governo do Rio de Janeiro. Nos bastidores, dois amigos do ex-presidente do Supremo avaliam que ele só iria para a política caso se candidatasse ao Palácio do Planalto.

A reportagem afirma que, segundo aliados, Barbosa não viu como positiva a aproximação de Moro de procuradores da Lava Jato e militares. O aposentado também teme que o ex-juiz possa desistir da disputa presidencial para tentar uma vaga no Senado, caso a candidatura à sucessão de Bolsonaro não tenha sucesso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Joaquim chegou a ser cotado para ser candidato à Presidência da República pelo PSB, que atualmente negocia uma chapa com o ex-presidente Lula (PT). O ex-presidente da Corte é citado por aliados de Moro como um possível nome para o disputar o governo carioca. Atualmente, o Podemos mantém uma aliança com o atual governador, Cláudio Castro (PL).

Nesta semana, Moro realiza uma série de conversas políticas. Nesta terça-feira, 11, o filiado ao Podemos desembarcou em Brasília e conversou com o economista Marcos Cintra, ex-secretário da Receita, por telefone. Ele planeja apresentar um plano econômico ao ex-juiz.

Após conversa com economista Affonso Celso Pastore sobre um plano de governo voltado para a Amazônia, com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz (Podemos) e com coordenadores estaduais do Podemos, Moro parte, nesta quarta-feira, 12, para São Paulo.

Tags