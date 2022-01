Saiba quanto ganham por mês o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos

O presidente da República ocupa o cargo máximo do Poder Executivo Federal brasileiro, mas, ao contrário do que muitos pensam, seu salário não é o mais alto do funcionalismo público. O salário atual de Jair Bolsonaro, por exemplo, após regra autorizada pelo chefe do Executivo em 2021, beneficiando uma parcela privilegiada de servidores a receber mais de R$ 66 mil, saltou para aproximadamente R$ 41,6 mil.

Antes, o valor a ser pago aos presidentes brasileiros era de R$ 30.934,70 brutos. Com as deduções obrigatórias e abate de teto, o valor ia para R$ 22.203,99. A mudança acontece após a portaria da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia publicada no dia 30 de abril de 2021. O aumento assinado pelo presidente permitiu a concessão uma parcela extra para Bolsonaro, ministros e militares. No caso do atual presidente, ele conseguiu incorporar R$ 10,7 mil oriundos de outros benefícios.

O valor atual inclui outros benefícios, como o direito a assessores especiais e inúmeros cargos de confiança, que são criados mediante autorização da Presidência, plano de saúde cobrindo todas as despesas, incluindo as de familiares diretos, cartões corporativos cujo limite varia de acordo com o orçamento e o direito a viajar em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), tanto em missões oficiais quanto em viagens de âmbito particular.

Além do salário, existe o benefício de ocupar duas moradias oficiais em Brasília: o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto.

Deputado Eduardo Bolsonaro

O salário de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, como deputado federal é de R$ 33.763,00. A remuneração após descontos obrigatórios (Redutor Constitucional, Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda) é de R$ 25.399,67.

O valor é superior ao recebido pelo pai, vice-presidente e Ministros de Estado. Somado o conjunto de bonificações, como auxílio-moradia e imóvel funcional, cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), verba destinada à contratação de pessoal e despesas com saúde, o valor chega a aproximadamente R$ 168,6 mil por mês.

Entenda os auxílios:

1) Auxílio-moradia e imóvel funcional: A Câmara dos Deputados possui 432 imóveis funcionais sob sua administração, concedidos aos deputados federais em efetivo exercício do mandato e a partir de alguns critérios pré-definidos, como idade e quantidade de moradores.

2) Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap): É um valor destinado para cobrir despesas relativas ao exercício do mandato, como passagens aéreas, serviços postais, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, hospedagem, combustível, contratação de serviços de segurança e consultoria, entre outros.

3) Verba destinada à contratação de pessoal: É um valor de R$ 106.866,59 mensais, destinados à contratação de até 25 secretários parlamentares, cuja lotação pode ser no gabinete ou no estado de origem do deputado.

4) Despesas com saúde: direito a ressarcimento integral de todas as despesas hospitalares relativas a internação em qualquer hospital do país, caso não seja possível atendimento no serviço médico da Câmara.

Senador Flávio Bolsonaro

O Senado Federal conta, hoje, com 81 parlamentares em exercício. Cada senador recebe um salário bruto de R$ 33.763. Somados, o salário e os benefícios (mesmos recebidos pelos deputados) de cada senador chegam a R$ 165 mil por mês.

Entenda os auxílios:

Auxílio-moradia e imóvel funcional: São 72 imóveis funcionais sob sua administração, concedidos aos senadores em efetivo exercício do mandato.

2) Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap): É um valor destinado para cobrir despesas relativas ao exercício do mandato, por exemplo: passagens, serviços postais, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, hospedagem, combustível, entre outros.

3) Despesas com saúde: Não há limite para despesas médicas dos senadores em exercício de mandato. O benefício é do parlamentar, cônjuge e dependentes com até 21 anos ou até 24, se forem universitários. Ps: Ex-senadores também têm auxílio-saúde.

4) Verba destinada à contratação de pessoal: Senadores não têm verba destinada exclusivamente aos seus gabinetes. Porém, há o limite de nomeação de 11 pessoas de sua escolha pessoal para os cargos comissionados em cada gabinete haverá mais 6 funcionários efetivos.

Vereador Carlos Bolsonaro

No Rio de Janeiro, os vereadores recebem R$ 18.991,68, o mais próximo do teto remuneratório. O salário varia conforme a quantidade de habitantes das cidades e tem como base o salário dos deputados estaduais. Com mais de 6 milhões de habitantes, o salário dos parlamentares cariocas são um dos mais elevados do Brasil ( 75% do salário dos deputados estaduais em cidades com mais de 500 mil habitantes).

O valor total pago aos vereadores não pode ser maior que 5% da receita do município. A Constituição Federal prevê que o valor é determinado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada mandato para a gestão seguinte.

Além do salário, eles têm direito ainda a gratificações diversas, que são incorporadas no contracheque, e verbas indenizatórias, que são valores devolvidos aos vereadores por despesas como viagens e gastos de combustível, quando estes gastos são feitos devido ao trabalho na câmara municipal.

