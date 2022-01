"Sou a pessoa mais importante do Brasil no momento", diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou, nesta segunda-feira 10, que se considera "a pessoa mais importante do Brasil" no momento. Em entrevista à TV Jovem Pan, ele considerou importante o fato de ele ter sido eleito e impedido que o Brasil "virasse uma Venezuela", em 2018.

“Eu acredito que sou a pessoa mais importante do Brasil no momento. Se tivesse no meu lugar um petista, eu acho que esse Brasil já era uma Venezuela”, disse. Ele também reforçou ataques contra governadores. “O que os governadores petistas fizeram nos seus estados foi algo de assombrar, como na Bahia e em outros estados de esquerda também, como Ceará”, acrescentou.

O mandatária defendeu ainda que o lockdown e outras medidas para conter o avanço da Covid-19 no Brasil não passaram de um plano de outros políticos para desgastar sua gestão.

“No meu entender, [o lockdown] foi um trabalho orquestrado para tentar, pela economia, me desgastar. É comum em um país como o Brasil, tudo o que acontece a pessoa apontar primeiro para o presidente da República: ‘ele é o responsável’”, disse Bolsonaro.