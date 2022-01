Ministro Fabio Faria participa de evento nos EUA com blogueiro bolsonarista foragido da PF

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, participou de um evento, ocorrido neste sábado, 8, no Estados Unidos, ao lado de Allan dos Santos, blogueiro fundador do canal Terça Livre que está foragido da Polícia Federal há mais de dois meses. Ambos foram convidados para um evento da igreja Lagoinha Orlando Church, do cantor gospel André Valadão, segundo informações do portal UOL.

Em nota, o ministro afirma não ter tomado ciência de que Allan dos Santos estaria no evento. Imagens dos dois dois juntos circulam na internet e Faria afirma que o momento registrado seria durante um lanche servido pela igreja. Fábio diz ainda que, se soubesse que o blogueiro estaria presente, não teria comparecido.

"Fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos quando estamos em Orlando. Não havia nenhuma indicação que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira", informou o ministro por meio de nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allan dos Santos tem mandado de prisão expedido contra ele desde outubro do ano passo, no âmbito de inquérito que investiga a atuação de milícias digitais. O blogueiro é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques ao sistema democrático e às instituições.

Além de Santos e do ministro, também participaram do evento o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB-MG), o ex-jogador Rivaldo e Paulo Figueiredo Filho, neto de João Figueiredo, último presidente da ditadura militar.



Tags