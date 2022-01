Chamado de "juiz ladrão" na Paraíba, Moro diz que vaias foram "provavelmente pagas"

Um dia após ser vaiado durante viagem à Paraíba, o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) sugeriu que manifestantes teriam sido pagos para direcionarem ofensas contra ele. Durante desembarque no aeroporto de João Pessoa nesta quinta-feira, 6, Moro foi recebido por um grupo que gritava frases como "juiz ladrão" e "traíra".

"Nesse tempo de internet, pega lá duas pessoas, que ainda provavelmente foram pagas, e fazem lá uma gritaria”, disse Moro nesta sexta-feira, em entrevista a uma rádio de Pernambuco. Na entrevista, o pré-candidato a presidente pelo Podemos também destacou que tem recebido uma “receptividade enorme” durante suas agendas pelo País.

“Cheguei lá no aeroporto e tinha uma multidão favorável, elogiando, pedindo para tirar foto. Onde estou indo as pessoas pedem para tirar foto, selfie, tem sido uma receptividade enorme", disse. No primeiro dia na Paraíba, Moro viajou para Campina Grande e participou de uma reunião com empresários, onde disse ter sido “traído” por Bolsonaro.

"Ele traiu a promessa que ele fez para mim. Ele disse que ninguém iria ser protegido se eu entrasse no governo. Se ele tivesse me falado em 2018 que todo mundo poderia ser investigado menos ele e a família dele, eu não teria entrado", disse. Neste sábado, 8, Moro segue participando de eventos na região metropolitana de João Pessoa.



