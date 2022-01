Ivete Sangalo recebe apoio de famosos após ataques de Bolsonaro: "Zé ninguém mentiroso"

A confusão envolvendo a cantora Ivete Sangalo e o presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo uma das principais pautas das redes sociais. Após reforçar coro contra o presidente em um show - "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c..." - e, logo depois, ser criticada por ele, a artista baiana está recebendo o apoio de diversos famosos.

Diversos apoiadores de Ivete subiram a hashtag Menos Bolsonaro, mais Ivete. Em pouco tempo, a menção foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Famosos como Ingrid Guimarães, Fernanda de Abreu e Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, se juntaram para demonstrar o seu apoio. O blogueiro Felipe Neto também fez publicação para defender a artista.

O Felipe Neto em seus stories defendendo a Ivete Sangalo da fake news inventada por Bolsonaro, deixando claro que a cantora nunca utilizou a Lei Rouanet.



MAIS IVETE MENOS BOLSONARO #ForaBolsonaro pic.twitter.com/BbBcTvLMug January 6, 2022

A @ivetesangalo falou 1 vez publicamente sobre o Bozonaro e olha o estrago que ela fez na auto-estima desse VA GA BUN DO!

Imagina se Veveta mandasse um FORA BOLSONARO por dia - ele se cagaria nas calças e pediria pra sair! — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) January 5, 2022

"Grande artista popular brasileira, cantora, compositora, comunicadora, talentosíssima e gente boa! Construiu uma carreira vitoriosa, de quase 30 anos, com talento e o suor do seu trabalho!!! Aí, vem um Zé ninguém mentiroso, metido com milicianos, corruptos, genocida, que está destruindo essa nação e a nossa cultura pra falar dessa mulher. É o fim da picada", escreveu Fernanda Abreu no Twitter, em defesa de Ivete.

A @ivetesangalo me representa!!!

Grande artista popular brasileira, cantora, compositora, comunicadora, talentosíssima e gente boa! Construiu uma carreira vitoriosa, de quase 30 anos, com talento e o suor do seu trabalho!!!

Aí, vem um Zé ninguém mentiroso, metido com [+] pic.twitter.com/im2BMCvaRi — Fernanda Abreu 30 Anos de Baile (@AbreuFernanda) January 5, 2022

Nas redes sociais, a atriz Ingrid Guimarães escreveu: "Bossal. Até parece que Ivete precisa de lei. Esse é o sonho dele: que a gente precise dele para alguma coisa". "Nossa, exatamente. Ridículo", disse a cantora Luísa Sonza, também em defesa de Ivete.

