Regina Duarte diz que montagem de Bolsonaro ao lado de Jesus Cristo "não é fake"

A ex-secretária de Cultura Regina Duarte, de 74 anos, resolveu prestar uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou internado nesta semana no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma suboclusão intestinal. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma montagem em que o chefe de Estado aparece de mãos dados com Jesus Cristo.

“Me disseram que é ‘fake’. Mas eu não acreditei. É vero… pra mim é vero”, escreveu Regina na legenda do post, que ainda colocou as hashtags: “Deus acima de tudo”, “fé”, “amor” e “amor a pátria”, escreveu Regina.

Na sequência, a ex-global foi criticada por internautas pela postagem. “Meu Deus, que absurdo! A que ponto chegaram”, declarou uma seguidora. “Ele morreu por acaso?”, reagiu outro usuário.

