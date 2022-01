Queiroga diz que Michelle Bolsonaro é a "mãe de todos os brasileiros"

Fala do ministro ocorreu durante evento de lançamento do programa Cuida Mais Brasil, que prevê destinação de R$ 194 milhões para contratação de médicos com foco na Atenção Primária em Saúde

O ministro Marcelo Queiroga (Saúde), afirmou nesta quinta-feira, 6, que a primeira-dama Michelle Bolsonaro é a “mãe de todos os brasileiros”. Fala do ministro ocorreu durante evento de lançamento do programa Cuida Mais Brasil, que prevê destinação de R$ 194 milhões para contratação de médicos com foco na Atenção Primária em Saúde.

Enquanto falava sobre a proteção às famílias, o ministro citou a morte de uma mulher grávida, em maio passado, associada a um efeito adverso da vacina contra a Covid-19. “Embora as vacinas sejam extraordinárias, eventos adversos podem acontecer”, disse o ministro, pontuando que a primeira pessoa comunicada sobre o caso foi Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele afirmou que Michelle pode ser considerada mãe de toda a população do País. “Eu comuniquei (o caso da gestante) à nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro. E, como primeira-dama e também mãe, ela é, simbolicamente, a mãe de todos os brasileiros. E ela me pediu: ministro, cuide das nossas mães e das nossas crianças. E é isto que estamos fazendo aqui hoje, fazendo história e deixando um legado para as futuras gerações”.



