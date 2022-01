No Tiktok, Bolsonaro ataca Lula e diz que, se esquerda voltar ao poder, "será o fim de todos"

Presidente volta a usar discurso da campanha em 2018 e se coloca como o "obstáculo contra a instalação do socialismo no país" em vídeo retirado de entrevista

Nesta quarta-feira, 5, foi publicado no perfil no Tiktok do presidente Jair Bolsonaro (PL) um vídeo com trechos de uma entrevista dele falando sobre “os riscos” da retomada de poder pela esquerda no Brasil. O mandatário cita o ex-presidente Lula (PT), seu principal adversário, dizendo que ouviu que o petista vai regular as mídias sociais, caso seja eleito.

O chefe do Planalto afirma ainda que o objetivo dele não é ser reeleito, mas evitar que a esquerda chegue ao poder pois, se isso ocorrer, “será o fim de todos nós”, diz.

“Será que eles não entendem que, se esse pessoal voltar agora, será para valer?”, questiona Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No compilado, o atual mandatário fala que o exército, se colocando como parte da corporação, é o “último obstáculo” para uma implantação do socialismo no Brasil. A edição também mostra cenas do presidente da República visitando abrigo para venezuelanos que chegaram ao Brasil, enquanto ele fala que Lula continua dando apoio a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e sugere que o Brasil poderá ter o mesmo rumo do país latino-americano.

“A gente não pode virar a Venezuela”, enfatiza Bolsonaro.