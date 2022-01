Camarão que provocou internação de Bolsonaro vira tema de piadas nas redes sociais

Os termos "mastigar", "camarão" e "Wagner Moura" estão entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta.

Nesta quarta-feira, 5, o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo revelou que a causa da nova obstrução intestinal de Jair Bolsonaro (PL) foi um camarão não mastigado corretamente. O episódio foi confirmado pelo próprio presidente.

“Eu não almoço, eu engulo”, contou Bolsonaro. “A peixada tinha uns camarõezinhos também, comi e mastiguei o peixe e comi o camarão.” Com essa informação nas mãos, as redes sociais repercutiram o caso.

Em 2021, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o MTST por servir o camarão. Ele disse que apenas a "elite do partido" teria tido acesso ao prato. O fato foi contestado pelo movimento e pelo restaurante que fez a doação. O MTST e seus apoiadores também rebateram críticas ao fato de pessoas com menor renda estarem comendo a iguaria, pois em alguns lugares o preço está bastante alto.

A coincidência entre o prato criticado por aliados do presidente e o que causou a internação do mandatário na segunda-feira, 3, não passou despercebida nas redes sociais. Os termos "mastigar", "camarão" e "Wagner Moura" estão entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta.

Veja algumas reações:

PRIMEIRO O MST FAZ CAMARÃO PRO PESSOAL E AGORA O BOLSONARO PASSA MAL POR CAUSA DE UM CAMARÃO MAL MASTIGADO!! MUITO ESTRANHO HEIN... SO EU QUE VI UMA LIGAÇÃO NISSO??? — Luiz PATRIOTA (@LUIZPATRIOTA39) January 5, 2022

Camarão é a mãe e comunista pic.twitter.com/qOV4h9T7iJ — Kriska Pimentinha (@KriskaCarvalho) January 5, 2022

Bolsonaro foi internado por não mastigar camarão, que já é o segundo bicho do mar a vencer o presidente em pesquisas. pic.twitter.com/nE355Dsd6d — memecrata (@memecrata) January 5, 2022

Alguém investigou se esse camarão já foi filiado ao PSOL?



Alguém sabe se a barraca que vendeu o camarão não é financiada pelo Foro de SP?



Muitas dúvidas ainda pairam no ar, não pode ter sido um simples acidente, nosso PR sempre foi um grande mastigador com saúde de atleta! — Gerson Pires (@GersonSPires) January 5, 2022

Foram falar do camarão de Wagner Moura, deu nisso

Praga de baiano pega pic.twitter.com/nRka4U3QSf — Lionel Leal (@Lionel_Leal) January 5, 2022