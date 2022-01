PT já se prepara para possibilidade de ausência de Bolsonaro em debates

Na campanha de 2018, Bolsonaro faltou à maioria dos debates após sofrer um atentado com faca, em Minas Gerais, cerca de um mês antes do primeiro turno eleitoral

Petistas que atuam na pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se preparam para a possibilidade do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não participar dos debates eleitorais durante a campanha ao Planalto em 2022.

Na campanha de 2018, Bolsonaro faltou à maioria dos debates após sofrer um atentado com faca, em Minas Gerais, cerca de um mês antes do primeiro turno eleitoral. A informação é da coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

À época, o então candidato presidencial justificava a ausência em debates, inclusive no segundo turno, como parte de uma orientação médica. Desta vez, o entendimento dos petistas é de que Bolsonaro, com um desgaste político em alta como mostram pesquisas recentes, pode optar por não se expor durante os debates onde eventualmente seria alvo de críticas e apontamentos em diversas searas.

Ao Metrópoles, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) disse que Bolsonaro é um “fujão” quando se trata de debates. “Ele foge e continuará fugindo. Como foge de prestar contas à sociedade, faz com que seus ministros não compareçam ao Congresso. Ele é um fujão e continuará sendo independente de sua condição de saúde”, comentou.

Em 2018, Bolsonaro chegou a participar de debates promovidos pela Rede Bandeirantes e pela RedeTV!.



