Primeira pessoa vacinada no Brasil contra covid, Mônica Calazans será candidata a deputada

A enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa a ser vacinada no Brasil contra a covid-19, se filiou ao MDB de São Paulo e é pré-candidata à Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada ao portal g1 pelo presidente estadual da legenda, o deputado federal Baleia Rossi, que disse considerá-la um investimento do partido na própria renovação.

Calazans integrava o grupo prioritário para a doença e trabalhou na linha de frente na pandemia, no Instituto Emílio Ribas. Foi voluntária da terceira dose dos testes clínicos com a CoronaVac e havia recebido placebo.

A enfermeira foi vacinada em 17 de janeiro, com celebração do governador João Doria (PSDB). O momento ocorreu minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o uso emergencial do imunizante no País.

