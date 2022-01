Macron diz querer "encher o saco" dos não vacinados contra a Covid-19

O presidente francês Emmanuel Macron disse, em uma entrevista ao jornal Le Parisien publicada esta semana, que pretende dificultar a vida dos franceses que não se vacinarem contra a Covid-19. Macron afirmou querer irritar os não vacinados e que continuará fazendo isso "até o fim" da pandemia.

“Não quero irritar os franceses, passo o dia inteiro reclamando com o governo quando isso acontece. Mas os não vacinados, eu realmente quero irritá-los”, disse, reforçando que aqueles que não querem se vacinar cometem uma "imensa falha moral". Para Macron o ato revela irresponsabilidade dessa parcela dos franceses.

A resposta veio após pergunta enviada por uma leitora que se identificou como enfermeira e que questionava o governante sobre o adiamento de cirurgias de pessoas vacinadas porque os hospitais estariam lotados cuidando de pessoas que optaram por não se vacinar. Na resposta, Macron utilizou o termo "emmerder", uma linguagem coloquial que tem significado de "encher o saco".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A três meses de uma nova eleição presidencial, as falas geraram ampla repercussão. Editorial publicado pelo Le Parisien aponta que, com a fala, Macron deve ser rechaçado pelos não vacinados, algo em torno de 5 milhões de pessoas na França. Em contrapartida, o cálculo político inverso também é possível, já que com mais de 73% da população vacinada com duas doses, os não vacinados são minoria no país.

Atualmente o governo francês tenta aprovar, no Legislativo, a troca do passaporte sanitário pelo passaporte de vacinação. A proposta apresentada no fim do ano passado visa a exigência de um certificado de imunização para entrar em restaurantes e eventos e para realizar viagens. A regra atual inclui a possibilidade de apresentar um teste negativo de Covid-19 para estar nesses espaços.

Na última terça-feira, 4, a França registrou mais de 271 mil novos casos de Covid em 24 horas. A maior marca no país desde o início da pandemia.



Tags