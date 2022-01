Lula supera Sérgio Moro em lista de livros mais vendidos do Brasil

Recentemente, os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Sérgio Moro (Podemos) tiveram suas biografias lançadas. Após a publicação, é a primeira vez que as duas biografias aparecem na lista de best-sellers da Nielsen, que é elaborada mensalmente e, nesta edição, contabiliza os livros brasileiros vendidos no varejo de 8 de novembro a 5 de dezembro, época em que ambos os livros foram lançados.

O primeiro volume da biografia do ex-presidente Lula , escrita por Fernando Morais e publicada pela Companhia das Letras, no entanto, apareceu dez posições à frente do livro autobiográfico do ex-juiz Sérgio Moro, editado no selo Primeira Pessoa da Sextante.

Divulgado em parceria com o portal especializado PublishNews, o ranking traz o livro sobre o petista em sexto lugar entre as obras de não ficção, enquanto "Contra o Sistema da Corrupção", de Sérgio Moro, aparece na 16ª posição.

Lula e Moro são dois dos principais presidenciáveis na disputa eleitoral que acontecerá em outubro. O ex-presidente e o ex-juiz têm rixa desde a época da Operação Lava Jato, quando Moro foi responsável pela condenação do ex-presidente à prisão. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do petista após julgar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar o caso e considerou Moro suspeito.

