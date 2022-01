José de Abreu comemora internação de Bolsonaro: "Que prazer eu sinto"

O ator José de Abreu não escondeu seu contentamento com a internação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal. Em seu perfil no Twitter, o ator comemorou e debochou da situação do chefe de Estado.

“Que prazer que sinto ao saber que o filho da puta passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta: que exploda em merda”, escreveu Abreu.

Na sequência, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho de Bolsonaro, indagou membros do Supremo Tribunal Federal sobre o comentário do artista: “Só gostaria de ler a resposta para a questão! Nada farão?”.

Após onda de comentários contra Bolsonaro, apoiadores do presidente começaram a cobrar uma ação da Suprema Corte. Assim como Carlos, o deputado Marco Feliciano (PL-SP) questionou sobre a publicação do ator. "Alguma investigação, diligência ou atitude parecida será tomada com os donos das contas das mídias sociais que ameaçam e desrespeitam o presidente?", escreveu no Twitter.

O ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten também comentou os ataques. Ele afirmou que "qualquer incentivo/ameaça à vida" do presidente "deveria ser considerada promoção da instabilidade institucional e da ordem democrática".

