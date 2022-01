Hospital diz que Bolsonaro seguirá com acompanhamento de equipe médica assistente

O Hospital Vila Nova Star informou nesta quarta-feira, 5, que o presidente Jair Bolsonaro seguirá com acompanhamento ambulatorial da equipe médica assistente. Após ficar internado durante dois dias na unidade hospitalar em São Paulo, o chefe do Executivo recebeu alta nesta manhã.

"O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, recebeu alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede DOr. O Presidente estava internado desde 03 de janeiro para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente", diz a nota do hospital.

Bolsonaro foi internado na madrugada de segunda-feira, dia 3, com um quadro de obstrução intestinal. O tratamento foi feito por meio de uma sonda nasogástrica, sem necessidade de nova cirurgia.

