Delegado que investigou PCC vai apurar facada em Bolsonaro em 2018

O delegado da Polícia Federal Martin Bottaro Purper foi apontado pela corporação como responsável pelas investigações do atentado a faca que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu em 2018. A informação é do jornal Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira, 5. O caso foi reaberto em novembro do ano passado, a pedido de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.

O delegado está há 17 anos na PF e já investigou a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Bottaro ficará responsável por apurar se o autor do ataque contra Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, agiu por ordem de alguém, ou se teve alguma ajuda para cometer o atentado.

Em outras duas investigações anteriores, também conduzidas pela PF, autoridades concluíram que Adélio agiu sozinho. O presidente, seus familiares e aliados sustentam a tese de que Adélio cometeu o ataque a mando de alguém.

A teoria voltou a ser discutida nesta semana com a internação de Jair Bolsonaro, na segunda-feira, com quadro de obstrução intestinal. O presidente não precisará de uma nova cirurgia e já recebeu alta.

