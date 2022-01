Jogo Político entrevista o deputado Zezinho Albuquerque nesta terça; assista

O parlamentar irá falar sobre sua saída do governo Camilo Santana (PT) e analisar as perspectivas para as eleições de 2022

O primeiro Jogo Político de 2022 recebe, nesta terça-feira, 4, o deputado estadual e ex-secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (PDT). Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Érico Firmo, o parlamentar irá falar sobre sua saída do governo Camilo Santana (PT) e traçar perspectivas para as eleições de 2022, pleito em que pode sair como candidato no Ceará.

O programa irá analisar ainda a nova internação do presidente Jair Bolsonaro (PL), as críticas do senador Tasso Jereissati (PSDB) ao deputado Capitão Wagner (Pros) e o resultado da consulta pública sobre vacinação para crianças.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova edição do quadro "Alguém me Disse", o jornalista Guálter George vai trazer os bastidores sobre a disputa pelo comando do União Brasil no Ceará, legenda formada a partir da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL). O embate se dá entre o senador Chiquinho Feitosa, presidente do DEM no Estado, e o deputado federal e pré-candidato ao governo, Capitão Wagner.

No "Histórias do Poder", Érico Firmo fala um pouco dos 60 anos da Marcha do Pirambu. A "Marcha sobre Fortaleza", como chamaram os jornais, marcou um processo de conscientização de classe às vésperas da ditadura militar.



Tags