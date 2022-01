AO VIVO: Ministério da Saúde faz audiência pública sobre vacinação infantil contra a Covid-19; assista

O Ministério da Saúde realiza uma audiência pública sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, após a Anvisa aprovar a utilização do imunizante para a faixa etária. Em nota, a agência afirmou que não vai participar da reunião.

O governo federal ainda não definiu quando dará início à imunização dessa faixa etária. Segundo a pasta, a discussão deve "promover um debate com especialistas na área de saúde". O ministro Marcelo Queiroga antecipou que as doses pediátricas chegarão ao Brasil na segunda quinzena de janeiro.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A consulta pública sobre o tema foi realizada com polêmicas. Desde dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia autorizado o uso do imunizante ao público infantil.

Marcelo Queiroga chegou a ironizar o posicionamento de governadores, que chegaram a ventilar a possibilidade de comprar vacinas diretamente pelos Estados ao longo da pandemia, diante da demora do governo federal em adquirir as doses para o SUS.

Mais recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declarou que pretendia comprar imunizantes diretamente da Pfizer para as crianças. Segundo Queiroga, outras consultas públicas desse tipo vão ser promovidas com mais frequência, de agora em diante, para discutir as questões relacionadas ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Tags