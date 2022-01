Em posse na OAB, Erinaldo Dantas diz querer evitar "divisionismo" diante da polarização nas eleições

Reeleito para o próximo triênio, o presidente da OAB garante que a gestão "não é continusísmo" e que momento é de retomada do Judiciário, com possível "revés" devido à variante Ômicron

O advogado Erinaldo Dantas foi empossado, nesta segunda-feira, 3, para o seu segundo mandato de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). O evento aconteceu na sede da entidade, na avenida Washington Soares, em Fortaleza.

Sobre o primeiro ano do novo mandato, Erinaldo destacou a necessidade de se garantir a unidade da OAB-CE, mesmo com o processo de polarização que já ventila o clima eleitoral das eleições presidenciais.

“Vamos enfrentar um ano eleitoral, é fundamental que a gente não perca o foco, porque aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Respeitar o resultado das eleições, nos manter unidos”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o presidente, a grande discussão de 2022 no Brasil será a “unidade quanto nação". Nós vamos enfrentar infelizmente o processo de polarização, ainda maior do que estamos vivendo hoje. É fundamental que a ordem seja nesse momento uma catalisadora da união da classe. Que a gente não venha a fomentar divisionismo, ao contrário, a gente precisa fomentar o fortalecimento do processo democrático e da nossa unidade quanto povo e nação”, afirmou.

O atual presidente foi eleito em novembro de 2021 com 7.226 votos, mais de mil votos de diferença que segundo colocado, Sávio Aguiar, preferido de 5.417 advogados cearenses. Em terceiro lugar ficou Daniel Aragão, com 945 votos.

Erinaldo ressalta que a nova gestão “não é continuísmo” e que o momento é de retomada do Judiciário. “É uma nova gestão, não é continuísmo, uma nova diretoria, sangue novo, energia renovada, para que a gente possa fazer um trabalho não apenas para a advocacia, mas para a sociedade. Nós sofremos muito com a pandemia nesses últimos dois anos e é fundamental com todo o rigor e controle sanitário, que a Justiça volte a funcionar e a dar assistência ao público”, completou

O retorno das atividades, contudo, pode sofrer um “revés” devido a preocupação com a variante Ômicron, adianta o presidente. “É fundamental que a gente mantenha um rigor sanitário”, defende Erinaldo.

Com informações do repórter Carlos Holanda