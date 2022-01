Com bandeira do Brasil e bíblia, apoiador vai a hospital entregar carta a Bolsonaro

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o professor Antônio da Silva Ortega, 69, foi à porta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o chefe do Executivo está internado desde a madrugada desta segunda-feira, 3, por causa de uma obstrução intestinal, para entregar uma carta de apoio ao presidente.

Com a bandeira do Brasil nos ombros e uma Bíblia debaixo dos braços, o professor aposentado prestou continência às câmeras, e declarou seu apoio ao presidente. A carta de Antônio, segundo ele, trazia uma mensagem de pronta recuperação ao presidente.

O apoiador apareceu em frente ao hospital de máscara, e a retirou para falar com os jornalistas. Logo após conceder uma entrevista, o professor voltou a vestir a máscara e foi embora, reforçando os votos de melhora ao chefe do Executivo.

