Ciro desafia Moro para debate sobre economia: "Papagaiar é fácil"

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, desafiou nesta segunda-feira, 3, o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) a um debate sobre economia. Em seu perfil no Twitter, o presidenciável disse que o embate seria ao vivo e explicativo sobre o tema.

Mais cedo, Ciro comentou um tweet de Moro. O pedetista afirmou que o ex-ministro fala “obviedades” sobre a pauta econômica. Ele questionou ainda se Moro teria coragem ou conteúdo para aceitar sua proposta.

“Que tal você deixar de falar obviedades e vir debater economia, ao vivo, comigo? Papagaiar no Tweet é fácil. Explicar como e porque é que são elas. Vamos debater, Sérgio Moro? Falta conteúdo, coragem, ou as duas coisas juntas?”, escreveu Ciro.

Em sua publicação, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Jair Bolsonaro, seu atual adversário, havia dito que para retomar o crescimento econômico, o Brasil precisaria de um “governo que faça reformas com ousadia”. Moro também sugeriu a simplificação de impostos, a reforma da educação e combate à corrupção como soluções.

Moro e Ciro são 2 dos principais nomes da terceira via na disputa à Presidência da República, nas eleições de outubro. Com 7% e 4%, respectivamente, eles estão tecnicamente empatados atrás dos líderes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%, e do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro (PL), com 30%.





