Bolsonaro volta a provocar aglomerações em pizzaria e praia de SC

O presidente Jair Bolsonaro voltou a publicar em suas redes sociais registros de encontro que teve com apoiadores durante sua passagem em São Francisco do Sul (SC). A mais recentes foram em uma pizzaria, onde posou para fotos e cumprimentou apoiadores e na cidade praiana catarinense, em um passeio de moto aquática. Há três dias no Estado, Bolsonaro tem dividido as publicações de suas redes com respostas às críticas que vem recebendo por não marcar presença nas cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas, e registros de seus encontros com apoiadores em praias, passeios, bares e restaurantes.

Sem máscara, Bolsonaro continua a provocar aglomerações no Estado. Os casos ocorrem após o presidente se encontrar com o deputado Coronel Armando (PSL-SC), que relatou em suas redes sociais ter testado positivo para covid-19 e informando Bolsonaro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive, diminuiu a questão. Na quarta-feira, (29, em entrevista na saída da sede do Ministério da Saúde, Queiroga afirmou que Bolsonaro "está ótimo" e minimizou o risco do encontro entre o presidente e o parlamentar. "O presidente está ótimo. Aliás, contato com pessoas que têm covid todos nós temos e, muitas vezes, a gente nem sabe, porque boa parte é assintomática" disse o ministro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça-feira (28) a hashtag "BolsonaroVagabundo" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. As postagens faziam críticas à postura do presidente por não ter ido pessoalmente acompanhar os trabalhos realizados para socorrer o povo baiano. Bolsonaro chegou a ir ao Estado em 12 de dezembro e sobrevoou as regiões afetadas, mas não retornou ao local desde as chuvas mais recentes.

Tags