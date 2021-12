Site da Prefeitura de Juazeiro é alvo de ataque hacker

O site da Prefeitura de Juazeiro registrou ataque nesta quarta-feira, 29. Na página, que permanece no ar, o invasor colocou a mensagem "abaixo o isolamento". Ontem, 28, o perfil da Prefeitura no Instagram também foi derrubado.

A assessora especial de comunicação do município, Érika Souza, conta que o ataque foi em um ponto específico da página e atingiu apenas o sistema de notícias. "A equipe de segurança já fez uma análise para que essa vulnerabilidade seja fechada", afirmou durante entrevista à rádio CBN O POVO Cariri.

Segundo Érika, a empresa do desenvolver do site oficial é a mesma responsável por outros municípios da região, e relatou ataques contra outras prefeituras, entre elas o Crato.

De acordo com Érika, não houve maiores prejuízos e nenhum dado foi removido. Ela também afirma que os invasores não tiveram acesso a informações privadas de cidadãos. "As informações que eles tiveram acesso são as informações que ficam no front-end, as informações públicas do site, aquela informação que qualquer cidadão comum que acesse ao URL do site vai identificar. Nada que fique por trás, o back-end, foi acessado", tanquilizou.

Ele contou ainda que o perfil da Prefeitura com 91 mil seguidores, no Instagram, foi derrubado após uma série de denúncias. A suspeita é de que tenham sido usados robôs para tirar a página do ar. A assessora afirma que a empresa responsável pela rede social já foi acionada.

Érika lamenta pela página, que permanece desligada, pois reunia informações importantes para os cidadãos, como dados sobre a vacinação, pontos de aplicação, horário de funcionamento de serviços essenciais etc.

"Tem muita gente que não acessa o site, que tem o hábito de usar a rede social, que é mais fácil. Era um perfil muito grande, com 90 mil seguidores, desses, 92% de Juazeiro do Norte. A gente pega esse público mais jovem, nessa comunicação mais direta", lamentou.

