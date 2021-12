Bolsonaro diz que deve editar medida que destinará R$ 200 milhões à Bahia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que a sua gestão pretende editar uma Medida Provisória (MP) que destinará R$ 200 milhões para ajudar a combater os efeitos das chuvas que atingem o estado da Bahia e que já deixaram um rastro de destruição com pelo menos 20 mortes e dezenas de milhares de desabrigados.

“Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória com crédito suplementar de R$ 200 milhões para atender o pessoal. Vamos fazer tudo o que for possível por nossos irmãos na Bahia”, disse Bolsonaro em São Francisco do Sul (SC), onde passa férias de fim de ano. O presidente deve retornar a Brasília no dia 3 de janeiro.

Bolsonaro disse ainda que houve a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela situação de calamidade para as pessoas atingidas como uma das medidas emergenciais tomadas pelo governo. “Isso (as chuvas) começou no fim de novembro, se agravou antes do Natal e agora depois do Natal novamente. Temos várias instituições lá, vários ministérios trabalhando para minimizar o sofrimento. A Caixa Econômica também vem liberando o Fundo de Garantia do pessoal”, ressaltou o presidente.

Os temporais registrados, sobretudo no Sul da Bahia, já deixaram 20 mortos e centenas de feridos. Segundo números da Defesa Civil, 31,4 mil pessoas estão desabrigadas e outras 31,3 mil estão desalojadas. Ao todo, 116 municípios foram afetados; 100 deles decretaram situação de emergência. As chuvas afetaram, em alguma medida, mais de 400 mil pessoas.



