"Não subo no mesmo palanque de Jair Bolsonaro", afirma Alexandre Kalil, prefeito de BH 

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que não deve subir em palanque com o presidente Jair Bolsonaro (PL), e que não pode “ligar o automático” para apoiar ninguém.

“Do Bolsonaro, não subo no palanque. Definitivamente. Pela consideração que ele teve comigo como prefeito da capital. Ele não me recebeu. Ele veio aqui duas vezes. Foi recebido, quando candidato, e, quando presidente da República, ele não me recebeu”, disse Kalil

O prefeito também fez elogios a Lula, considerado por ele “um dos maiores líderes socialistas do mundo”. No entanto, Kalil não garantiu apoio ao petista na disputa presidencial, já que o seu partido tem um pré-candidato, o senador Rodrigo Pacheco.

“Ser ventilado por ter apoio de um líder como o Lula não envergonha ninguém. Deixa todo mundo muito orgulhoso. Lula é um dos maiores líderes socialistas do mundo. Ex-presidente da República que saiu com mais de 90% de aprovação.”

O pré-candidato ao governo de Minas disse ainda que, para comandar o estado, não é necessário ter “grande pedigree”.

“Para ser governador do estado tem que ter, primeiro, vontade de ser. Segundo, um olhar humano. Então, para ser governador de Minas não precisa ter grande pedigree. Qualquer um que vier e propuser uma esperança e mostrar que sabe fazer está cacifado para ser governador de Minas", destacou.

