Desempenho no futebol impacta em projetos eleitorais para 2022, diz jornal

Uma reportagem feita pelo jornal O Globo revelou, nesta segunda-feira, 27, que o desempenho dos times de futebol tem impactado os projetos eleitorais de pré-candidatos que apostaram no esporte para se viabilizar para 2022. Segundo o material, o gaúcho Romildo Bolzan (Grêmio) e o baiano Guilherme Bellintani (Bahia), ambos rebaixados para a série B, apostavam na gestão do futebol como vitrine para disputar eleições a governos estaduais em 2022, mas agora correm contra o tempo para reverter o placar negativo.

Já em Minas Gerais, o bom resultado alcançado neste ano pelo Atlético-MG no campo agora é motivo de palanque para opositores do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ex-presidente do clube. Segundo O Globo, Bolzan e Bellintani buscavam refazer o feito de Kalil, eleito na capital mineira nas eleições de 2016 após se destacar no gramado.

Ex-prefeito de Osório (RS), Bolzan conduziu o Grêmio nos últimos anos a títulos nacionais e internacionais numa gestão tida como financeiramente equilibrada. O histórico o levou a ser apontado desde o início do ano pelo PDT como pré-candidato ao governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os pedetistas também mantinham diálogo com Bellintani, um dos nomes cotados para o posto de vice-governador na chapa de ACM Neto (DEM) ao Executivo da Bahia. Ambos estiveram distantes após o presidente do Bahia ser convidado pelo PT no ano passado, durante a fase de bom desempenho do time.



Neto e Bellintani chegaram a sinalizar uma reaproximação, pouco tempo antes de o rebaixamento do Bahia ser efetivado. O resultado insatisfatório estancou o futuro político de Bellintani, hoje cobrado a recolocar o clube na Série A antes de concluir a gestão.



Em outras regiões, clubes com bons resultados também já investem no potencial eleitoral. No Ceará, segundo O Globo, a eleição ao Executivo estadual pode reproduzir o “Clássico-Rei”, como é chamada a rivalidade entre Fortaleza e Ceará.



O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), ex-presidente do Ceará, é um dos pré-candidatos do PDT para a sucessão do governador Camilo Santana (PT). Como adversário está Capitão Wagner (Pros) com o senador e cabo eleitoral Eduardo Girão (Podemos).



Em 2018, Girão obteve capital político após uma gestão que deu, neste ano, ascensão ao Fortaleza da Série C à Taça Libertadores. Os bons resultados, inclusive, serviram de capital para sua eleição. Embora torcedor do Ceará, Wagner elogiou a “gestão responsável e inovadora” do time rival, atribuindo-a ao seu senador aliado.