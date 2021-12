Motociatas de Bolsonaro já custaram R$ 5 milhões aos cofres públicos

A pesquisa, realizada a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação, soma as despesas com o cartão de pagamento do governo federal e os gastos dos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro

Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que as motociatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) já custaram cerca de R$ 5 milhões aos cofres públicos. A pesquisa, realizada a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação, soma as despesas com o cartão de pagamento do governo federal, informadas pela Secretaria-Geral da Presidência, e os gastos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.

De acordo com a publicação, a viagem mais custosa foi ao agreste pernambucano, no dia 4 de setembro, no valor de quase R$ 607 mil. Em seguida, os maiores gastos foram em São Paulo (R$ 476 mil) e Chapecó (R$ 450 mil), no mês de junho. No total, a Presidência desembolsou R$ 3,3 milhões para que Bolsonaro participasse dos eventos.

Entre as despesas dos estados, São Paulo foi o que mais investiu recursos para viabilizar a presença do presidente nas motociatas. Segundo o governo, os custos chegaram a R$ 1,5 milhão com dois eventos –um na capital e outro em Presidente Prudente, em julho.

Para a motociata na capital paulista, foram mobilizados 1.433 policiais e a atuação de batalhões territoriais e especializados, como Baep, Choque e Canil, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Resgate. O ato também teve o apoio de cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas —entre motos, carros, bases comunitárias móveis e unidades especiais.

Opositor de presidente, o governador João Doria (PSDB) chegou a afirmar que Bolsonaro seria cobrado se participasse de novas motociatas no estado. "Não é obrigação do Governo do Estado de São Paulo fazer segurança de motociatas sem que o custo seja suportado por quem as organiza e as promove", disse.

Ao todo, o presidente realizou 13 viagens, em quase todas as regiões do país: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná. A primeira motociata ocorreu em Brasília, no dia 9 de maio.

O montante de R$ 5 milhões, todavia, não incluiu a viagem do presidente ao Paraná para a motociata que ocorreu no dia 6 de novembro. O custo não informado pela Presidência e a Polícia Militar do Paraná não informou os valores sob a justificativa de que as despesas "não são processadas de maneira centralizada".

Outro detalhe é que, em resposta aos pedidos formulados pela Lei de Acesso à Informação, a Secretaria-Geral da Presidência informou os valores gastos com as viagens, mas não compartilhou detalhes a respeito das despesas, mantidos sob sigilo.

