Datafolha: 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil pode virar comunista em 2022

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último sábado, 25, mostrou que 44% da população brasileira acredita que o País pode virar comunista após as eleições gerais do ano que vem.

Em contrapartida, 50% disseram discordar desse cenário. Apesar de minoritária, a parcela que acredita na possibilidade demonstrou-se expressiva.

O levantamento revelou que a concordância é ainda maior entre os eleitores que declaram intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro (PL) em eventual disputa pela reeleição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste segmento, 61% disseram acreditar que há, sim, possibilidade do Brasil tornar-se comunista após a eleição. O alto índice não é por acaso, já que o tema mobilizou profundamente a campanha bolsonarista ao Planalto em 2018 e perpassou o governo.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas em 191 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Tags