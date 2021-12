Datafolha: 43% não aprovam substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil

Em contrapartida, 41% avaliam que a mudança foi algo positivo. Considerando a margem de erro do levantamento há um empate que revela uma divisão no País sobre a temática

Uma pesquisa Datafolha divulgada no último sábado de Natal, 25, mostrou que 43% dos brasileiros consideram que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu mal ao extinguir o programa Bolsa Família e substituí-lo pelo novo Auxílio Brasil. Em contrapartida, 41% avaliam que a mudança foi algo positivo.

Considerando a margem de erro do levantamento, há um empate técnico que revela uma divisão no País sobre a temática. Outros 9% não souberam responder e 7% disseram que o governo não agiu bem nem mal ao substituir o programa social. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas em 191 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os que recebiam o Bolsa Família até outubro, 42% reprovam a medida e 44% aprovam. Entre as pessoas que declaram que a comida em casa tem sido insuficiente (insegurança alimentar) para alimentar a família, 51% dizem que o governo agiu mal.



Já entre eleitores de Bolsonaro e apoiadores do governo, 76% aprovam a medida que criou o Auxílio Brasil. O benefício começou a ser pago em novembro para 14,5 milhões de famílias beneficiárias do então Bolsa Família. O valor médio em novembro foi de quase R$ 225 por família. No entanto, os beneficiários enfrentam incertezas em relação ao valor.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags