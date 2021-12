Amoêdo admite pessimismo com as chances da terceira via para 2022

O ex-presidenciável pelo partido Novo, João Amoêdo, admitiu estar pessimista em relação às chances da chamada terceira via na eleição presidencial de 2022. Cofundador da legenda e candidato ao Palácio do Planalto em 2018, ele projetou que em um segundo turno entre o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) votará nulo.

“O que a gente vê, infelizmente, são as pessoas sempre escolhendo um candidato para derrotar o anterior. Hoje não vislumbro um nome com projeto pronto, mas vamos ver o que Moro terá a apresentar”, disse Amoedo sobre a terceira via em entrevista à Folha de S.Paulo.

Amoêdo manteve posicionamento do ano passado ao ser questionado sobre se estava arrependido de ter votado em Bolsonaro no 2° turno de 2018. Apesar das críticas ao presidente, disse que “naquele momento, com o quadro que eu tinha, aquela era a opção a ser tomada. Mas se você perguntar, 'votará no Bolsonaro novamente?' De jeito nenhum”, respondeu.

O político defendeu ainda que o impeachment de Bolsonaro deveria ter sido o “foco fundamental” nos últimos anos. “Primeiro porque obviamente era devido, Bolsonaro merece (o impeachment) por tudo o que fez. A sociedade ficou muito tempo na tal da terceira via, não deu o peso que acho que deveria ter dado ao impeachment”, completou.

Ele reconheceu as dificuldades de passar o processo à frente enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, responsável pela abertura do impeachment, apoia o governo. No caso, o deputado Arthur Lira (PL-AL). “Não sou muito otimista, não. Claro que sempre pode acontecer um evento inesperado, mas não me parece muito provável”, complementou sobre as projeções de um terceiro nome para o ano que vem.



