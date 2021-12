"Queiroga foi criminoso, superou Pazuello", diz ex-secretário da Saúde do Ceará

Arruda Bastos criticou falas do ministro da Saúde sobre a vacinação de crianças contra Covid-19

Ex-secretário da Saúde do Ceará durante o governo Cid Gomes (PDT), o médico Arruda Bastos (PCdoB) criticou recentes declarações do ministro Marcelo Queiroga (Saúde) questionando a vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo ele, a postura da pasta da Saúde em criticar a imunização é “criminosa” e coloca crianças em risco.

"Pensei que depois do Pazuello nós não íamos encontrar um ministro com um perfil ainda pior, mas o Queiroga superou. Participei de vários programas na era Pazuello, e criticava tanto o ministro, e, inclusive, continuo criticando", disse Arruda Bastos, em entrevista ao portal Brasil 247.

O ex-secretário criticou especificamente a fala do ministro da última quarta-feira, 22, quando Queiroga chegou a afirmar que óbitos de crianças por Covid-19 no Brasil “estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais”. A fala repercutiu negativamente por sugerir um “patamar aceitável” para mortes de crianças pela doença.

"Essa fala do ministro, dentre outras tantas, é a mais criminosa, porque bastava que houvesse um óbito. Nós não vamos vacinar crianças contra poliomielite só quando tiver um óbito. Poliomielite faz muito tempo que não tem. Vacinamos as crianças para erradicar e manter erradicada as doenças", diz Arruda Bastos.



