"Genocida" é palavra mais buscada em dicionário online

O dicionário online de português “Dicio”, divulgou um ranking das palavras mais buscadas na plataforma em 2021. A palavra “genocida” bateu o recorde de buscas em março, e termina o ano como a mais procurada, com mais de 4,5 milhões de buscas.

“Comorbidade”, termo que significa a associação de duas ou mais doenças, ficou em segundo lugar nas pesquisas do site, com aproximadamente 423 mil buscas, bem abaixo da primeira colocada.

Entre as dez palavras mais pesquisadas no site estão “empatia,” “amor”, “perseverança”, “respeito” e “estima”.

A palavra “genocida” foi usada por críticos do Governo Bolsonaro para referirem-se à atuação do presidente durante a pandemia do covid-19, que já deixou mais de 600 mil brasileiros mortos.

LEIA MAIS: O que é um genocida? E por que Bolsonaro está sendo chamado assim?

Confira o top-10 das palavras mais buscadas na plataforma:

1 – genocida (4.5 milhões)

2 – comorbidade (423 mil)

3 – empatia (390 mil)

4 – basculho (322 mil)

5 – amor (321 mil)

6 – perseverança (320 mil)

7 – respeito (291 mil)

8 – pandemia (286 mil)

9 – estima (270 mil)

10 – hétero (266 mil)