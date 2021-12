Diferentemente de Bolsonaro com a Covid, ditadura militar apostou em vacinas contra meningite

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem postura marcadamente antivacina, mas o Regime Militar (1964-1985) elogiado por ele defendeu a imunização em massa para o controle da meningite meningocócica à época, embora governantes de uma e outra época tenham se assemelhado na ação de negar as doenças e seus efeitos.

Os sinais do surto eram perceptíveis desde 1971. Mas, até meados de 1974, o governo de Ernesto Geisel (1974-1979) tentou esconder a infecção e seu alastramento pelo País, valendo-se até mesmo da censura à imprensa, com preocupação de que a notícia fosse politicamente danosa. É um ponto de convergência entre Geisel e Bolsonaro.

Leia mais Carta a quem nega a vacina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, como mostra reportagem do portal UOL sobre o tema, os esforços foram voltados para uma cobertura vacinal capaz de controlar a doença. Incluindo a aplicação em crianças, alvos mais recentes de desinformações do Ministério da Saúde, que entrou em rota de colisão com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Criado em 1973 e tornado lei em 1975, o Plano Nacional de Imunização (PNI) é reconhecido internacionalmente como uma política pública brasileira bem-sucedida. É o responsável por que movimentos antivacinas nunca tenham conseguido posição de destaque no debate público.

Na luta contra a meningite, o governo Geisel realizou campanhas sobre a importância da vacinação. As vacinas ainda eram aplicadas com grandes pistolas de ar comprimido, até se concluir que elas eram vetores de doenças.

Segundo o UOL, com a chegada do ministro da Saúde Paulo de Almeida Machado, 80 milhões de doses foram compradas para uso em públicos de todas as idades, a partir de seis meses de vida. O novo ministro tinha na equipe sanitaristas que compreendiam a importância de mobilizar a sociedade para o avanço da vacinação.

A meningite se caracteriza como uma inflamação nas membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Alguns sintomas são dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre e vômito. Entre crianças e adolescentes, a doença pode atingir quadros severos rapidamente, evoluindo para perda dos sentidos, gangrena dos pés, pernas, braços e mãos. Pode ser causada por vários agentes infecciosos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) quer erradicar a meningite até 2030.

Luciana Pimenta/ Infografia O POVO (Foto: (FOTO: O POVO))







Tags