Bolsonaro: "Está morrendo criança de 5 a 11 anos que justifique algo emergencial?"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou nesta sexta-feira, 24, a necessidade da vacinação emergencial de crianças diante do atual número de óbitos infantis no País para a Covid-19. A fala ocorreu durante entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada.

“Uma pergunta: está morrendo criança de 5 a 11 anos que justifique algo emergencial? Está vendo como é duro discutir? É pai que decide, em primeiro lugar. Eu não quero determinar nada para a saúde”, disse o presidente ao Estado de São Paulo, logo após dizer que “não está havendo morte de criança que justifique algo emergencial”.

A fala do presidente segue a mesma lógica de declarações recentes do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na última quarta-feira, 22, ele chegou a afirmar que óbitos de crianças “estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais”. A fala foi criticada por sugerir um “patamar aceitável” para mortes de crianças pela Covid-19.

Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, uma criança criança morre no Brasil a cada dois dias vítima da Covid. Para especialistas, a melhor maneira de reduzir o índice e evitar a disseminação da doença é o avanço da campanha de vacinação.