Vereadores de Cuiabá aprovam criação do "Dia do Orgulho Hétero" em 1° turno

A Câmara Municipal de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, aprovou em primeiro turno, por 15 votos a 1 (e oito ausências), o projeto de Lei que cria o Dia do Orgulho Hétero. Na proposta, de autoria do vereador bolsonarista Tenente Coronel Paccola (Cidadania), a previsão é de que a data seja celebrada, anualmente, no terceiro domingo de dezembro.

A Câmara de vereadores da cidade adiou o segundo turno da votação, que ocorreria nesta quinta-feira, 23, após pedido de vista do vereador Adevair Cabral (PTB). Com isso, o tema só deve retornar à pauta legislativa após o recesso de fim de ano, ou seja, em fevereiro de 2022. O projeto gerou críticas e apoio nas redes sociais. Alguns grupos criticaram a priorização do projeto entendendo que há pautas mais urgentes.

Segundo Paccola, a criação do Dia do Orgulho Hétero garante o direito de todo cidadão afirmar o “orgulho em ser heterossexual”. O parlamentar disse ter tido uma conversa com o filho e sobrinhos na qual, segundo relatou, lhe foi revelado que na escola “para participar de determinados grupos (os alunos) tinham de beijar meninos e meninas".

O vereador bolsonarista disse que “o objetivo principal por trás do projeto é que não destruam o modelo tradicional de família, os valores conservadores cristãos e o sentimento de civismo patriótico”, e afirmou não ter nada contra grupos LGBTQIA+. "Não tenho nada contra, muito pelo contrário, tenho amigos no primeiro contato direto que são homossexuais, não tenho nada contra", comentou o parlamentar.

