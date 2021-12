Pesquisa PoderData: Lula tem 40% das intenções de voto contra 30% de Bolsonaro no 1º turno

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) é o terceiro na disputa com 7% e é seguido pelos pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), ambos com 4%

Pesquisa PoderData Band divulgada na última quarta-feira, 22, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto no primeiro turno da corrida presidencial. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem na sequência, com 30% da preferência popular num cenário de primeiro turno com dez pré-candidatos à Presidência.

O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) é o terceiro na disputa, com 7%. Seguido pelos pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), ambos com 4%. O levantamento também simulou cenários de segundo turno. Lula lidera em todos os que apareceu. A pesquisa ouviu três mil pessoas, em 494 municípios das 27 unidades da Federação, entre os dias 19 e 21.

Cenário no primeiro turno:

Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 30%

Sérgio Moro (Podemos): 7%

Ciro Gomes (PDT): 4%

João Doria (PSDB): 4%

André Janones (Avante): 2%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe d’Ávila (Novo): 0%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Brancos/nulos: 5%

Não sabem: 6%

Cenários de Segundo Turno:

Cenário 1 - Lula (PT): 54% vs Jair Bolsonaro (PL): 34%

Cenário 2 - Lula (PT): 50% vs Sérgio Moro (Podemos): 30%

Cenário 3 - Lula (PT): 50% vs Ciro Gomes (PDT): 19%

Cenário 4 - Lula (PT): 51% vs João Doria (PSDB): 19%

Cenário 5 - Sérgio Moro (Podemos): 37% vs Jair Bolsonaro (PL): 33%

Cenário 6 - Ciro Gomes (PDT): 45% vs Jair Bolsonaro (PL): 39%

