De olho em 2022, Moro busca "Mamãe, Falei" para articular aliança com MBL

Nesta terça-feira, 21, o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Podemos e ex-ministro, Sérgio Moro, publicou no Twitter uma foto com Arthur do Val (Patriota), deputado estadual de São Paulo que já lançou seu nome ao governo do estado paulista para 2022. O partido de Moro e de ‘Mamãe, Falei’, como é conhecido o parlamentar e youtuber, buscam uma aliança para a próxima disputa eleitoral.

Encontrei Arthur do Val (@arthurmoledoval). Eleito deputado estadual em 2018, ele tem se destacado na Assembleia. Estaremos juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano. O Brasil precisará da sua locomotiva econômica para sairmos do atoleiro que nos encontramos. pic.twitter.com/TPCcz1gEFY — Sergio Moro (@SF_Moro) December 21, 2021

Do Val é um dos nomes mais representativos do Movimento Brasil Livre (MBL), que apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, mas rompeu com o atual governo em 2019 e passou a apoiar o impeachment do mandatário este ano.

Se acertada a negociação entre os grupos, o Podemos deve apoiar a candidatura de Arthur ao governo, formando uma aliança para as próximas eleições.

Na publicação, o ex-juiz elogiou a atuação do deputado na Assembleia paulista e fez menção ao estado do parlamentar para ajudar a reerguer o país “do atoleiro” em que se encontra agora.

“Encontrei Arthur do Val. Eleito deputado estadual em 2018, ele tem se destacado na Assembleia. Estaremos juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano. O Brasil precisará da sua locomotiva econômica para sairmos do atoleiro que nos encontramos”, escreveu Sérgio Moro.

No Instagram, Arthur do Val já fez diversos posts com Moro, incluindo a foto do encontro desta terça.

“Estaremos juntos pela transformação de São Paulo e do Brasil”, responde o deputado na foto com o ex-ministro.

