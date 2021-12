Bolsonaro retribui homenagem e condecora prefeita italiana de extrema direita com honraria

No mês passado, Bolsonaro esteve na Itália e a prefeita Alessandra Buoso o homenageou com o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Veneta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu a honraria conhecida como Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul para a prefeita Alessandra Buoso, gestora da cidade italiana Anguillara Veneta, onde nasceu um bisavô do presidente brasileiro.

Há pouco mais de um mês, Bolsonaro esteve na Itália e Buoso o homenageou com o título de cidadão honorário da cidade, gerando protestos por parte da oposição local. A prefeita é ligada ao partido Liga Norte, da extrema direita italiana, mesma legenda da qual faz parte o senador Matteo Salvini, um dos aliados de Bolsonaro.

A concessão da honraria foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 22. Além de Buoso, o deputado Dimitri Coin, do mesmo partido, recebeu a mesma homenagem. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é considerada a mais alta condecoração brasileira direcionada a cidadãos estrangeiros.



A prefeita recebeu o quarto maior grau da honraria chamado de “comendador”. A frente deste estão apenas os graus “Grande-Colar” (para chefes de estado), “Grã-Cruz” e “Grande-Oficial”.

