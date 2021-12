Eleitor mais pobre e da periferia tem mais chances de migra de Bolsonaro para Lula em 2022

Um cruzamento de dados a partir da pesquisa Ipec de intenções de voto para presidente, divulgada na semana passada, aponta que eleitores com renda mensal de até um salário mínimo, bem como os que moram em periferias de grandes centros, têm mais chances de migrar o voto do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Lula (PT) em 2022.

Os dados, divulgados nesta quarta-feira, 22, pelo jornal O Globo, mostram que 45% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018 pretendem manter a escolha, enquanto 55% cogitam votar em outro candidato ou mesmo em branco ou nulo. Neste cenário, o cruzamento mostra que Lula torna-se a principal rota dos que manifestam mudar a escolha.

Dos eleitores de Bolsonaro em 2018: 22% pretendem votar no petista no ano que vem. O índice sobe para 32% entre os mais pobres e para 37% entre os que moram em periferias. A pesquisa do Ipec foi realizada entre os dias 9 e 13 de dezembro deste ano e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos e o nível de confiança do levantamento foi fixado em 95%.

Por outro lado, Bolsonaro manteve a intenção de votos evangélicos. O cruzamento de dados mostra que 58% desse grupo afirmam a intenção de repetir o voto em Bolsonaro, enquanto apenas 13% manifestam a intenção de migrar para Lula em 2022.

Entre as mulheres, 34% das eleitoras não querem repetir o voto no atual presidente, mas também não declaram apoio ao petista. Entre os homens, o mesmo índice é de 27%.



