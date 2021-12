Ciro Nogueira compara chapa de Lula e Alckmin a cruzamento entre porco e capivara

Atual ministro do governo Bolsonaro foi aliado do PT por anos, mas acredita na reeleição do atual presidente em 2022

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), não acredita que a possível aliança entre Lula (PT) e Geraldo Alckmin (ex-PSDB, atualmente sem partido), vá vingar. Segundo ele, os dois políticos têm trajetórias e eleitorado com perfil muito divergente. “É igual um cruzamento de porco espinho com capivara, não sei o que vai acontecer”, afirmou Nogueira em transmissão do jornal Valor Econômico.

O ministro também falou sobre a postura adotada pelo ex-presidente Lula e disse que o petista tenta aplicar uma ilusão de ótica. Isso porque, segundo ele, o pré-candidato está tentando se desvincular da imagem de Dilma Rousseff, José Dirceu e Gleisi Hoffman. “Mas o Lula que vai governar é o Lula da Dilma, do José Dirceu, da Gleisi. E são pessoas que a grande maioria não quer de volta”, afirmou.

Ciro disse ter acesso a pesquisas de opinião que revelam chances mínimas para uma possível terceira via, e declarou acreditar na reeleição de Jair Bolsonaro (PL), principalmente pelo histórico do país em reeleger mandatários.

Nogueira ainda declarou ter mais identificação com Bolsonaro do que com Lula, de quem já foi aliado durante os governos petistas.

